Verkeerssituatie in Seypstraat en Goreweg wordt gewijzigd

Heist-op-den-Berg Jeugdbewe­gin­gen worden getrak­teerd op ontbijt en picknick in Heist-op-den-Berg

Tijdens de Dag van de Jeugdbeweging op vrijdag 21 oktober zijn leden van jeugdbewegingen welkom op verschillende plaatsen in Heist-op-den-Berg. Team Sport en Jeugd en de Jeugdraad voorzien die dag een gratis ontbijt op de parking in de Heilig Hartstraat. Alle leden en (oud-)leiding in jeugdbewegingskledij kunnen vanaf 7.30 uur komen ontbijten en volksdansen. “De Jeugdraad en Chiro Heist-station voorzien dit jaar ook een mini-kampvuur en marshmallows. Chiro Itegem, Chiro Hallaar, Chiro Zonderschot, Chiro Booischot, KLJ Schriek, KLJ Wiekevorst en gidsen Pijpelheide delen ook een ontbijt uit in hun eigen deelgemeente. Vanaf 11.45 uur is iedereen in uniform welkom op de berghelling in Heist-centrum om te picknicken en te smullen van gratis soep en hotdogs”, deelt het lokaal bestuur mee.

19 oktober