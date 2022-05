Twee bromfietsen in beslag genomen tijdens weekendcontrole

Begijnendijk “Waait er ook een fu­sie-spook door Begijnen­dijk?”, oppositie­par­tij MGB wil opnieuw starten met werkgroe­pen

De storm in Boortmeerbeek is nog niet gaan liggen, of ook in Begijnendijk begint het al te rommelen. Zo wil oppositiepartij MGB opnieuw werkgroepen in het leven roepen om de mogelijkheden van eventuele fusies te onderzoeken. Het voorstel van MGB staat alvast de op de agenda van de volgende gemeenteraad.

27 april