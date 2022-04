Omstreeks 20u werd het treinverkeer tussen Heist-op-den-Berg en Aarschot onderbroken wegens een persoonsongeval. De spooroverweg in de Haltestraat is afgesloten voor alle verkeer. Aan de spooroverwegen in de Mechelbaan en Kasteelstraat is doorgaand verkeer mogelijk. De 70 treinreizigers op de trein die tot stilstand is gekomen zijn rond 21.00 geëvacueerd met vervangbussen. Andere treinen worden omgeleid via Mechelen.