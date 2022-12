Stations NMBS rookvrij vanaf 2023.

Heist-op-den-Berg Heistse maandag­markt viert 75-jarig bestaan en zet trouwste marktkra­mer Cyriel Peeters (90) extra in de kijker

Het is een vaste waarde in de Bergstraat van Heist-op-den-Berg sinds 1947: de maandagmarkt en dit jaar viert ze haar 75-jarige bestaan. Trouwe marktkramer Cyriel Peeters heeft de afgelopen jaren elke week onafgebroken zijn snoepkraampje op deze markt opgesteld en viert daarbovenop zijn 90ste verjaardag. Daarom werd hij vandaag extra in de bloempjes gezet.

19 december