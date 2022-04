Slimme sensoren gaan waterloop Laak permanent monitoren

De Laak of Grote Laak - vroeger ook Meetshovense Laak - is een rivier die zich ter hoogte van Aarschot van de Demer afsplitst en in de buurt van het gehucht Ninde, ten noordwesten van Werchter in de Dijle uitmondt. Stroomopwaarts van Aarschot, ten oosten van Langdorp, is er eveneens een Grote en Kleine Laak die parallel met de Demer stromen.

De controle van de oppervlaktewaters in de gemeenten Tremelo en Begijnendijk gebeurt tweejaarlijks aan de hand van schepstalen, die dan worden geanalyseerd in een labo. Dergelijke metingen zijn zeer uitgebreid en nuttig, maar de frequentie laat niet toe om trends van de waterkwaliteit in kaart te brengen. Op deze manier kunnen lozingen of pieken van vervuiling niet waargenomen worden en kunnen er bijgevolg geen gerichte acties rond genomen worden. Daarnaast is het nodig dat waterstanden actueler opgevolgd kunnen worden om kort op de bal te spelen bij droogte of wateroverlast.

Volledig scherm Voorbeeld van een Eureka sensor die woensdag geplaatst zal worden in de Laak. © rv

Eind 2019 keurde het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) het smart-city project ‘Monitoring van de Laak’ goed. Het project werd ingediend door gemeente Tremelo samen met gemeente Begijnendijk en het Vlaams-Brabants steunpunt e-government (VERA). Het project is erop gericht om, met de inzet van technologische innovatie onder de vorm van sensoren, de waterkwaliteit en het waterniveau van de Laak permanent te monitoren. Op basis van de verworven data en inzichten kunnen gerichte beleidsacties uitgewerkt worden.

Twee toestellen

Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in 2021 werd uitgezocht welke parameters belangrijk en/of meetbaar zijn met het oog op waterkwaliteit, op welke plaats de permanente peiling zou doorgaan en waar de nodige sensoren aan moeten voldoen. Via een gunningsprocedure werden Eureka sensoren aangekocht bij Eijkelkamp: twee vaste meettoestellen en één mobiele sensor. De locaties voor de vaste meetpunten bevinden zich in Tremelo in de Pater Damiaanstraat op de grens met de Beverlaak en in Begijnendijk aan de Duracell-rotonde.

De verzamelde gegevens zullen publiek gemaakt en gemonitord worden via waterinfo.be, het portaal van de Vlaamse Watermaatschappij. Door de continue meting kunnen ze vervuilers sneller opsporen en de algemene kwaliteit van het water verbeteren. Bovendien zorgt een druksensor ervoor dat begroeiing van planten niet verward kan worden met de waterstand en we veel efficiënter de waterstanden van de Laak kunnen opvolgen en ingrijpen bij wateroverlast of -tekort. Net zoals bij andere VLAIO-projecten is het de bedoeling om na afronding van dit project de resultaten toe te passen voor andere waterlopen in andere gemeenten.