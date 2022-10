Reveil vzw en bestuur Begijnendijk brengen 1 november gloed van warmte op begraafplaatsen

westmeerbeek Blinde auteur Julius Schellens schrijft vervolg op histori­sche streekro­man ‘Oproer in de Kempen’: “Hoofdper­so­na­ges proberen na Belgische Revolutie nieuw leven op te bouwen”

Anderhalf jaar nadat zijn historische streekroman ‘Oproer in de Kempen’ verschenen is, heeft de blinde auteur Julius Schellens (73) uit Westmeerbeek (Hulshout) het vervolgverhaal uitgebracht. In ‘Een nieuw leven in een nieuw land’ toont hij opnieuw zijn liefde voor de geschiedenis van zijn regio en komen de lezers te weten hoe het de hoofdrolspelers van het eerste boek vlak na de Belgische revolutie vergaat.

