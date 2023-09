Speurhon­den vinden 71-jarige Tshepo Maphala die sinds zondag spoorloos was

De 71-jarige Tshepo Maphala verliet afgelopen zondag omstreeks 17.00 uur zijn woning in de Marten Lemmensstraat in Aarschot. Sindsdien ontbrak elk spoor van hem. De familie was ongerust, want Tshepo kon mogelijk verward en gedesoriënteerd zijn.