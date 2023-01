Parking aan monument Kleinesteenweg wordt blauwe zone.

Lier/Hulshout Theater Bank Vooruit brengt een zintuig­lijk sprookje voor het goede doel: “Het draait allemaal om de onvoorspel­baar­heid van de kinderen”

De ene is leerkracht van beroep, de andere HR consultant maar één ding hebben ze gemeen: in hun vrije tijd vormen ze Theater Bank Vooruit. Dit interactieve familietheater schenkt al hun opbrengsten aan het goede doel, gekozen door de gemeente waar ze optreden. Zo leverde hun optreden in Hulshout 1.100 euro op voor het goede doel Xander de superheld vzw. Zondag 8 januari spelen ze voor de laatste keer ‘Goudje en de heldere maan’, een unieke, zelfgeschreven voorstelling waarbij alle zintuigen geprikkeld worden: “Het is meer dan kijken, het is ervaren.”

4 januari