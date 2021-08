Paralympiër Dirk Boon (54) overleden in het ziekenhuis na val

Vorige week vertelde Nancy Boon - De zus van Dirk - dat zijn toestand kritiek was en hij nog steeds in coma lag. “Dirk was gaan fietsen en we denken dat hij op een borduur gereden is en zo is gekanteld. Hij is op zijn hoofd gevallen waardoor hij een hersenbloeding gekregen heeft. Hij had een toestel in zijn fiets zodat we konden zien waar hij juist was. Toen we zagen dat zijn fiets al 20 minuten op dezelfde plaats stond, werd mijn mama ongerust. Ze heeft hem dan proberen te bereiken op zijn gsm. Er werd opgenomen door het ziekenhuis in Geel. Van de dokter kreeg ze te horen dat we onmiddellijk moesten komen. De dokters zeggen dat het slecht gaat aflopen.”