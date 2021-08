Paralympiër Dirk Boon (54) nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis na val: “Dokters zeggen dat het slecht gaat aflopen”

BegijnendijkZaterdag kwam paralympiër Dirk Boon (54) zwaar ten val tijdens een fietstocht met zijn driewieler in Herentals. Hij belandde met zijn hoofd op de straat en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. “Zijn toestand is nog steeds kritiek”, zucht zijn zus Nancy.

“Dirk was gaan fietsen en we denken dat hij op een borduur gereden is en zo is gekanteld. Hij is op zijn hoofd gevallen waardoor hij een hersenbloeding gekregen heeft”, gaat ze verder.

Het nieuws sloeg bij de familie in als een bom. Zij werden op de hoogte gebracht door het ziekenhuis. “Hij had een toestel in zijn fiets zodat we konden zien waar hij juist was. Toen we zagen dat zijn fiets al 20 minuten op dezelfde plaats stond, werd mijn mama ongerust. Ze heeft hem dan proberen te bereiken op zijn gsm. Er werd opgenomen door het ziekenhuis in Geel. Van de dokter kreeg ze te horen dat we onmiddellijk moesten komen. De dokters zeggen dat het slecht gaat aflopen”, vertelt Nancy.

Goud

Dirk is een gekend gezicht in Begijnendijk. In 2004 won hij twee gouden medailles op de paralympics. Eerder was hij acht keer Belgisch kampioen, won hij drie keer de Europese titel en schopte hij het met zijn driewieler tot wereldkampioen in 2002.

Op Facebook loopt het ondertussen vol met steunbetuigingen voor Dirk en zijn familie. Iedereen hoopt op een mirakel.