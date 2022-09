Oudste ijzerzandstenen molen van ons land werd ingericht als uitkijktoren: “Een ingrijpende restauratie was meer dan nodig”

westmeerbeek Crossfit Ambrosius roeit 24 uur voor het goede doel: “In beweging blijven ten voordele van suïcidepre­ven­tie”

Komend weekend organiseert CrossFit Ambrosius uit Westmeerbeek (Hulshout) haar allereerste editie van ‘24u Ambrosius’. Vijf teams zullen elk 24 uur lang een roeimachine draaiende houden om zo geld in te zamelen voor Hope For The Day, een organisatie die als doel heeft om geestelijke gezondheid bespreekbaar te maken. “We mikten op een bedrag van 1.000 euro, maar dankzij de vele sponsors zitten we al aan 1.700 euro.”

23 september