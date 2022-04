Oppositiepartij MGB wil meer fietsveiligheid op duracellrotonde: “De situatie moet zo snel mogelijk herbekeken worden”

Begijnendijk, AarschotDe oppositiepartij MGB uit Begijnendijk vraagt in een open brief aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters om de rotonde op de grens tussen Aarschot en Begijnendijk veiliger te maken voor fietsers. Dit doen ze naar aanleiding van het dodelijke ongeval vorige week woensdag waarbij een vrouw om het leven kwam nadat ze met haar fiets gegrepen werd door een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde vorige week woensdagavond aan de fietsoversteek - ter hoogte van het Wit Torreke - op de Ter Heidelaan in Aarschot. Twee weken later zouden op de plaats van het ongeval lichten geplaatst worden om het punt veiliger te maken. Die kwamen er uiteindelijk één dag later al. Maar dit is echter niet voldoende voor oppositiepartij MGB. Zij vragen om de volledige situatie aan de voormalige duracellbaterijen zo snel mogelijk te herbekijken.

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm David Janssens. © Janssens

Volledig scherm Rotonde op het kruispunt Aarschot - Betekom. © PGA

Open brief

“Dit overlijden is echter bijzonder pijnlijk én frustrerend omdat het wel degelijk vermeden had kunnen worden. De vernieuwde infrastructuur brengt immers onvoldoende verbetering voor de vele zwakke weggebruikers op het traject Betekom-Aarschot. Er zijn dan ook, naast de verkeerslichten, meer ingrijpende initiatieven nodig om de verkeersveiligheid van de fietsers en voetgangers langs de R25 te verbeteren”, schrijft David Janssens in zijn brief. Vanuit Betekom dient men momenteel met de fiets twee keer een oversteek te maken richting Aarschot.

Quote We moeten immers vaststel­len dat de ambities om zwarte punten weg te werken én op cruciale plaatsen de zwakke weggebrui­kers te scheiden van het gemotori­seer­de verkeer in dit project niet of minstens onvoldoen­de werden gereali­seerd David Jassens, Oppositiepartij MGB

“We moeten immers vaststellen dat de ambities van het Departement Mobiliteit en Openbare werken om zwarte punten weg te werken én op cruciale plaatsen de zwakke weggebruikers te scheiden van het (zware) gemotoriseerde verkeer in dit project niet of minstens onvoldoende werden gerealiseerd”, gaat hij verder. “Bovendien wordt er vandaag op de rotonde en de R25 sneller gereden dan in het verleden ‘dankzij’ het betere overzicht op de rotonde, de gescheiden fietspaden en de invoegstrook die werd gerealiseerd tot vlak voor de fietsoversteek. “

Volgens Janssens is er maar één juiste oplossing. “Een fietstunnel tussen de Aarschotsesteenweg en de Ter Heidelaan werd blijkbaar omwille van budgettaire redenen niet weerhouden maar blijft de enige juiste oplossing. Bovendien is de veilige oversteek van de Ter Heidelaan langs de Kleine Mechelsebaan in Aarschot voor zwakke weggebruikers ruim drie maanden na de heropening nog niet gerealiseerd en ontbreekt nog steeds de nodige signalisatie en verlichting aan de fietsoversteek op de Aarschotsesteenweg in Betekom, vlakbij de rotonde.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Fietsoversteek Ter Heidelaan. © PGA

Wegen en Verkeer

Dinsdagvoormiddag werd de stand van zaken opnieuw bekeken met het agentschap wegen en verkeer. “Er zijn een aantal zaken besproken om het rond punt beter te beveiligen. Er zijn bijkomende afspraken gemaakt, maar deze moeten intern nog verder uitgewerkt worden”, aldus burgemeester Bert Ceulemans (Samen).