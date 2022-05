Oppositiepartij MGB tegen hogere DifTar-tarieven

MGB gaat hier duidelijk niet mee akkoord. “De prijs per kilo huisvuil zou immers met 7,14% stijgen naar 30 eurocent per kilo, de prijs voor een kilo GFT zou met ruim 11% stijgen naar 20 eurocent per kilo. Ook de aanbiedingskost voor huisvuil stijgt met 14,5% naar 63 eurocent. De maandelijkse kost voor het gebruiksrecht van de huisvuil- en gft containers wordt wel verlaagd met 19% maar dan nog blijft dit voor een gemiddeld gezin een aanzienlijke kostenstijging. We zullen daarom voorstellen om de aanpassing van de tarieven voor de huis-aanhuis ophaling in Begijnendijk met één jaar uit te stellen en de nieuwe tarieven voor huis-aan-huis ophaling in voege te laten treden vanaf 1 januari 2024. Bovendien zijn we voorstander om de driejaarlijkse herziening aan te houden. De uitzonderlijke kostenstijgingen die we de voorbije maanden hebben gekend, zijn voor MGB een onvoldoende argument om over te stappen op een jaarlijkse tariefherziening”, aldus raadslid Bob Michiels.