Onbekende bekladt twintigtal aanplakbiljetten, dag na woelige gemeenteraad over RUP: “Meningen mogen botsen, maar vandalisme is een brug te ver.”

Begijnendijk Plannings­pro­ces voor het RUP Open Ruimte verhit nu al gemoederen : “Politie­toe­zicht om rust te bewaren”

Vanavond is in Begijnendijk een (uitgestelde) gemeenteraad. Op zich niets speciaals. Een inwoner van de gemeente heeft spreekrecht gekregen; op zich ook niets speciaals. Hoewel,.... vanavond zal er politietoezicht zijn om hopelijk de rust te bewaren en indien nodig de gemoederen te bedaren. Reden? De startnota van het ‘RUP Open Ruimte’. Heel wat inwoners vrezen dat hun woningen of gronden waardeloos gaan worden. “Een tuin zal een tuin blijven en een huis een huis. Paniek is niet nodig”, zegt burgemeester Bert Ceulemans. Wat verandert er dan wel?

6 oktober