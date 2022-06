Nieuwe uitdaging van Herman Derdin (80) kwam voor familie niet als verrassing: “Op de club rijdt hij íedereen eraf”

Herselt/Mol Bestuur­ster (38) gewond nadat ze rechtdoor gaat op rotonde

Op de Westerlosesteenweg in Herselt gebeurde zaterdag een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde in de vroege uurtjes ter hoogte van de rotonde. Een autobestuurster, een vrouw van 38 jaar uit Mol, had de rotonde rond 5.30 uur te laat opgemerkt reed met haar wagen rechtdoor over de rotonde. De vrouw liep bij het ongeval lichte verwondingen.

13 juni