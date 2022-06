Nieuwe lijsttrekker voor MGB bij volgende verkiezingen: “We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om te herbronnen”

“MGB kreeg in 2018 massaal het vertrouwen van de kiezer. Niet alleen procentueel 35,5%, maar ook in zetels - van 8 naar 9 - ging MGB er op vooruit”, vertelt Bob Michiels. Ondanks dit mooie resultaat kwam MGB als enige partij op de oppositiebanken terecht.

Quote Ik en MGB staan dan ook 100% achter hem als lijsttrek­ker en kandidaat burgemees­ter. Bob Michiels

“Ik ben trots op de verwezenlijkingen die we met MGB gerealiseerd hebben in de vorige legislatuur en waarvoor we als partij door de kiezers beloond werden. Ook persoonlijk behaalde ik met 1088 voorkeurstemmen, bijna 15% van alle uitgebrachte stemmen een mooi resultaat. Uiteraard verdween dit in het niets door de grote teleurstelling die al snel op de zondagnamiddag van 14 oktober volgde. Na lang wikken en wegen, heb ik onlangs aangekondigd binnen de partij dat ik niet als lijsttrekker naar de volgende verkiezing zal gaan en mijn volledige steun aan David zal aanbieden. Ik en MGB staan dan ook 100% achter hem als lijsttrekker en kandidaat burgemeester. David is immers een bruggenbouwer en maakte de afgelopen 3 jaar een enorm sterke indruk in de gemeenteraad. Dit neemt echter niet weg dat ik zowel voor de partij als persoonlijk met veel ambitie de campagne zal ingaan. Het doel is niet minder dan terug een gemeentebestuur op de been te brengen dat werkt voor en met zijn bevolking en medewerkers.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Bob Michiels. © rv

Nieuwe lijsttrekker

Bob blijft MGB trouw en zal ook bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen op de MGB lijst terug te vinden zijn. De nieuwe lijsttrekker David Janssens (44) is geen vreemde want tot 2018 was hij ruim 10 jaar voorzitter van de Sportraad in de gemeente. “De politieke microbe heb ik eigenlijk van m’n grootouders meegekregen”, herinnert David zich. “Ze waren enorm sociaal geëngageerd. Dat engagement van m’n grootouders is mijn drijfveer om aan politiek te doen en net dat sociale engagement vind ik ook terug bij MGB, een partij van en voor de mensen. M’n grootouders zijn al een tijdje niet meer onder ons maar ik ben ervan overtuigd dat ze fier zullen zijn.”

Quote Dat we in 2018 als grootste partij buitenspel werden gezet heeft ons enorm geraakt. David janssens

Hard werken

David is sinds 2017 lid van de MGB. “MGB heeft de voorbije drie jaar scherp en constructief oppositiewerk geleverd. Dat we in 2018 als grootste partij buitenspel werden gezet heeft ons enorm geraakt. Maar we hebben hier als partij ook lessen uit getrokken, bovendien is de huidige oppositiekuur ook een gelegenheid voor MGB om te herbronnen én voor de verkozen nieuwe gezichten een uitgelezen kans om zich te bewijzen in de gemeenteraad én het bijzonder comité voor de sociale dienst. Zo leveren Shari Hendrickx, Bjorn Goriëns en Wim De Roover in nauwe samenwerking met ons ervaren team van verkozenen en voormalig schepenen prachtig werk. We hebben bovendien de voorbije 3,5 jaar ruim 40 punten op de agenda van de gemeenteraad geplaatst en we zullen net als de voorbije 50 jaar als partij hard blijven werken ten dienste van onze gemeente en onze inwoners”, aldus David Janssens.

Volledig scherm David Janssens. © rv

