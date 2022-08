Medewerkers brengen verfrissing naar alleenwonende 80-plussers.

“Deze hittegolf is niet ongevaarlijk. Zo lopen ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen het risico op ernstige gezondheidsproblemen. Daarom besliste het bestuur zelf een oogje in het zeil te houden. Vandaag brengen enkele medewerkers een bezoekje aan de alleenwonende 80-plussers in de gemeente om een brief met tips en flesje water te overhandigen en te kijken of ze zich goed voelen en voldoende drinken”, klinkt het.