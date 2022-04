KAC Betekom klopt kampioen Racing Mechelen en is quasi zeker van het behoud. Doelpuntenmaker Kevin Clerckx: “Ons plannetje klopte de ganse match door”

Een aangename verrassing voor de supporters van KAC Betekom zondag even voor de klok van vijven. Uitgerekend in en tegen Racing Mechelen, dat ondanks de nederlaag wel de verdiende kampioen is, behaalde hun ploeg nog eens een driepunter: 2-3.

Ook doelpuntenmaker Kevin Clerckx was aangenaam verrast na de match. Of misschien toch ook niet helemaal: “We hadden een plannetje vooraf en dat pakte de ganse match door heel goed uit. We hebben ons wat aan hen aangepast en konden op de juiste momenten omschakelen op hun grote veld. Zij scoorden wel twee keer, maar eerlijk gezegd hebben zij daarbuiten niet echt kansen gehad. Wij troffen buiten onze drie doelpunten ook nog de paal en hadden misschien zelfs nog een penalty moeten krijgen. Maar bon, we speelden een heel goede match en dat zowel aanvallend als verdedigend.”

Ideale namiddag

Na één punt uit de laatste zeven matchen is dit natuurlijk wel een zege die kan tellen: “Absoluut”, gaat Clerckx voort. “Dit geeft ons vertrouwen een grote boost. Al moet ik zeggen dat het vertrouwen er voor de match ook was. In de heenmatch verloren we nipt, maar maakten we het hen knap lastig. Dat hebben we dit weekend weer bewezen en deze keer met succes. Kortom, een ideale namiddag voor ons door het mooie weer, de geweldige ambiance en natuurlijk de driepunter.”

Geeft seizoen wat kleur

Door deze zege en het gelijkspel van Witgoor tegen de Kempen loopt KAC Betekom nu drie punten uit op barrageplaats dertien van Witgoor. Met nog één (thuis)match te gaan, is het ook ineens quasi zeker van het behoud: “Dat was uiteindelijk nog het belangrijkste van al, het vermijden van die barrageplaats. Dat is nu zo goed als rond, maar volgende week moeten we wel bevestigen en deze lijn doortrekken. Zodat we het seizoen toch nog met een goed gevoel kunnen afsluiten na die magere terugronde. Deze zege geeft ons seizoen toch wat kleur en maakt wel wat goed, maar het had ook mooier kunnen en misschien wel moeten zijn.”

Krampen

Zelf lukte Clerckx even voor de rust de 1-2, zijn negende treffer tot dusver: “Fysiek ben ik nog niet honderd procent, maar dat is ook niet onlogisch na twee maanden blessureleed. Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen, maar na een uur spelen was het beste er toch wel af en moest ik met krampen van het veld.”

“Ook in de heenronde was ik lange tijd geblesseerd dus als je mijn negen goals in verhouding neemt tot het aantal gespeelde minuten, mag ik niet klagen. Maar volgend seizoen hoop ik toch wel meer matchen te kunnen spelen voor Betekom en hopelijk nemen mijn goals dan ook toe.”