Jeugdkampioenen gezocht voor viering in Begijnendijk

Montfort­col­le­ge organi­seert Obstacle Run op school: “Een soort ‘te land, ter zee en in de lucht’”

Op zaterdag 13 mei gaat in en rond het Montfortcollege in Rotselaar weer de bekende Montfortloop door. Dit jaar kiest de school voor een obstacle run. Iedereen is welkom om deel te nemen. De supporters krijgen dan weer heel wat randanimatie voorgeschoteld. Het is een fijne manier om de school eens op een andere manier te leren kennen.