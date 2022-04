Inwoners zonder water door breuk in waterleiding

BegijnendijkDe watervoorziening in Aarschot is vanochtend verstoord door een breuk ter hoogte van de Begijnendijksesteenweg. De medewerkers van De Watergroep doen er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.

“Er is een breuk vastgesteld in de toevoerbuis van de watertoren”, vertelt burgemeester Bert Ceulemans (Samen). “Daardoor kwam er geen water meer in de toren, en hadden de inwoners vanmorgen geen water.”

Momenteel is er op de meeste plaatsen wel terug water. “Men probeert via alternatieven - een andere soort van lus - de inwoners toch aan water te helpen. Ik heb daarnet bij mij thuis gekeken en we hebben terug water, maar er zit nog niet veel druk op”, gaat de burgemeester verder.

De Watergroep is momenteel nog volop bezig met de herstellingen. “Ik heb er momenteel nog geen zicht op wanneer het gaat opgelost zijn, maar er is wel nog wat werk. ‘s Morgens zonder water zitten is niet leuk, dus de Watergroep doet haar uiterste best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen”, besluit Ceulemans.