Hulstsestraat afgesloten aan kruispunt Grote Baan tot en met 12 juni

KEERBERGEN/TREMELO 1,5 jaar rijverbod voor garagist die onder invloed crash veroorzaak­te waarbij partner (59) stierf: “Hij was meer bezorgd over zijn cabrio dan over hun veiligheid”

De garagist die vorig jaar met zijn Mercedes crashte op de Putsebaan in Keerbergen en daarbij zijn partner verloor, heeft van de politierechter anderhalf jaar rijverbod gekregen. Marc I. (62) uit Tremelo moet ook opnieuw slagen voor alle proeven van het rijbewijs. “Hij was meer bezorgd over zijn cabrio dan over de veiligheid van hemzelf en zijn vriendin”, was de politierechter streng.

17:56