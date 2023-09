Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Begijnendijk vandaag

Restaurant De 46 sluit na 16 jaar de deuren: “Willen stoppen op een hoogtepunt”

“Elk einde is het begin van iets nieuws...” Het Italiaans restaurant De 46 in de Molenstraat kondigt zijn afscheid aan. Eind november gaan de deuren van de zaak na 16 jaar definitief dicht en wordt het pand op de immomarkt aangeboden. Wie nog wil proeven van de kookkunsten van Joost Dupont (64) en Arne Van Den Abbeele (29), aan tafel geserveerd door Ella Van de Leest (62) en Clara Dupont (26), zal snel moeten zijn. “Klanten reserveren al meteen een tafeltje voor twee of drie avonden”, klinkt het.