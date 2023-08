Burgemees­ter Jan Moons (N-VA) over komst van camera’s: “Hopelijk hangt de eerste camera in 2024"

Burgemeester van Heist-op-den-Berg Jan Moons (N-VA) hoopt volgend jaar de eerste camera in het centrum te kunnen hangen. Deze week konden onze lezers hun mening kwijt over camera’s in het straatbeeld en daaruit blijkt dat het merendeel toch voorstander is van de investering.