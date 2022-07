Gemeente vraagt inwoners om papiercontainers correct aan te bieden

Het papier en karton moet sinds dit voorjaar in de nieuwe gele container. EcoWerf ziet nog maar al te vaak oud papier naast de containers staan, en dat is niet de bedoeling. De inwoners zorgen er dus best voor dat alle afval in de container kan en dat hij niet te vol zit. Zo kan het deksel netjes dicht, want openstaande containers maken het werk van de ophalers moeilijker en verhogen de kans op arbeidsongevallen.