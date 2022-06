Gaat Begijnendijk in zee met privébedrijf voor trajectcontroles? “Ze gaan vooral de lokale inwoners treffen”

BegijnendijkGaat Begijnendijk in zee met het privébedrijf TaaS voor het uitvoeren van trajectcontroles op het grondgebied? Het is alleszins een agendapunt op de gemeenteraad van 23 juni. Maar ophef is er al, want het bedrijf zou zelf een deel van het boetegeld ontvangen. En dat kan voor oppositiepartij MGB niet. “We gaan hier vooral lokale mensen mee treffen.”

De goedkeuring van de concessie-overeenkomst met de firma TM TaaS: zo staat het geagendeerd op de gemeenteraad van donderdag 23 juni. Eerder zat TaaS ook al rond de tafel met de gemeente Bonheiden, maar daar werd een samenwerking finaal afgeketst. En ook hier nadat er vragen rezen over het uitbesteden van trajectcontroles aan een privébedrijf.

“Wij zijn voor trajectcontroles”, zegt Bob Michiels, raadslid voor oppositiepartij MGB. “We verkiezen die ingreep boven de zoveelste willekeurige én gevaarlijke wegversmalling. Maar in deze vorm kunnen zulke controles voor ons niet. Om te beginnen moet de verkeers- en ordehandhaving een bevoegdheid van de lokale en federale politie blijven. Maar ook het feit dat er enkel gasboetes uitgeschreven kunnen worden, brengt de nodige beperkingen met zich mee. Want gasboetes voor snelheidsovertredingen kunnen enkel toegepast worden in straten met een snelheidsbeperking tot 30 of 50 kilometer per uur.”

Quote Enkel het privébe­drijf wordt hier beter van, want zij romen af via een vergoeding per uitgeschre­ven boete Bob Michiels, MGB

“En dan geldt nog de regel dat een overtreding maximaal 20 kilometer per uur te veel mag bedragen, bovenop de correctie van 6 kilometer per uur”, vervolgt Michiels. Uit de samenwerkingsovereenkomst met politiezone BRT kunnen we niet opmaken wat er met zwaardere snelheidsovertredingen zal gebeuren. Daarenboven stelt de Vlaamse overheid dat het toestel dat de overtreding vaststelt, volledig door de lokale overheid gefinancierd moet worden. Enkel het privébedrijf wordt hier dus beter van, want zij romen af via een vergoeding per uitgeschreven boete. En dan hebben we ook geen garanties dat de inkomsten — als die er al zouden zijn — geïnvesteerd zullen worden in maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.”

“Tot slot schieten de geplande trajectcontroles hun doel voorbij en zullen ze vooral de lokale inwoners treffen”, meent Michiels. “De grote invalswegen worden immers niet opgenomen in project — denk aan de Mechelbaan, Sleutelbaan, Aarschotsesteenweg en Werchtersesteenweg.”

“Ik begrijp de bezorgdheid van MGB deels”, reageert schepen van Mobiliteit Steven Vermeulen (LEEF). “TaaS is in december vorig jaar ook aan bod gekomen in het Vlaams parlement, onder meer omdat er vragen waren over de autonomie van de gemeente. Maar we hebben het onderzoek afgewacht en naar onze mening zijn de antwoorden die daar uit zijn gekomen, valabel. De enige onduidelijkheid die er zou bestaan, is weggewerkt in de concessie-overeenkomst. We hebben dat grondig nagelezen en we denken dat alle mogelijke opmerkingen die destijds in het parlement gemaakt werden, weggewerkt zijn.”

Geen eigen investering

“We hebben om enkele redenen voor TaaS gekozen”, vervolgt Vermeulen. “Om te beginnen moeten we hier niet zelf investeren — dat doet het bedrijf. Anders zouden we als gemeente een financieel risico lopen. Voorts hebben we ook gewacht op de bevindingen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, die samenwerkt met TaaS. Na tien weken zagen ze daar tachtig procent minder overtredingen in vergelijking met de voorgaande periode. Het doel is dus om de verkeersveiligheid te verhogen en niet noodzakelijk om mensen meer boetes te laten betalen.”

Het gemeentebestuur wil beginnen met drie trajecten. “Als ik me niet vergis, is MGB hier ook voorstander van. Op de mobiliteitsraad is er ooit unaniem positief advies gekomen voor trajectcontroles. We starten met drie controles omdat we ook een draagvlak willen creëren. En we zullen hierover zeker communiceren met de burgers, zodat ze weten dat het er komt. En dat het de bedoeling is dat iedereen zich aan de snelheidslimiet houdt. De vraag waarom we geen trajectcontroles doen in zones 70 valt simpel te beantwoorden: omdat het niet kan. En daarom zullen we de politie vragen om extra controles uit te voeren in zones 70.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.