G-voetballers voortaan ook welkom bij KAC Betekom: “Iedereen moet de kans krijgen om te voetballen”

Bijzonder fier

“De doelstelling van onze clubs is om personen met een beperking te kunnen laten voetballen en hen deel te laten uitmaken van het clubgebeuren”, stellen ze bij de drie clubs. “We willen deze groep, die maar al te vaak wordt vergeten, de aandacht geven die ze verdienen. We hopen dat ze zich in onze clubs kunnen ontplooien zoals valide sporters dat kunnen. We willen zo de gedachte uitdragen dat iedereen evenveel recht heeft om aan sport te doen en we zijn bijzonder fier dat we dit kunnen aanbieden,” geven Wim Van Uffel en zijn collega’s mee.