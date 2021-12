Flamboyante flik met alcoholverbod probeert verkeerscontrole naar zijn hand te zetten: “Wat een collega ben jij, zeg?”

Regio Week van de Friet: de acht charmant­ste frietbarak­jes in Leuven en het Hageland: “Je hebt mensen zien opgroeien, dat is mooi om te zien”

Zin in een frikandel, Bicky Burger of een lekkere bak friet? Van 29 november tot 5 december heb je een extra excuus om een frituur op te zoeken, want dan is het namelijk Week van de Friet. En waarom niet eens bij een authentieke frietbarak? Vroeger was de tel niet bij te houden, maar in de loop van de jaren zijn ze bijna allemaal uit het straatbeeld verdwenen. Wij gingen op pad en vonden nog enkele charmantje frietbarakjes in Leuven en het Hageland.

27 november