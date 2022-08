Een oud straatnaambord kopen? Het kan in Begijnendijk

Aarschot Uitslaande brand in Duiven­straat: “De asbestver­sprei­ding is nu gestopt”

In de Duivenstraat in Aarschot is vrijdagnamiddag een hevige brand ontstaan. De brand ontstond in de oude barakken en verspreidde zich vervolgens in verschillende richtingen over het weiland. De oude loods is volledig vernield en er kwam asbest vrij.

12 augustus