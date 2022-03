EcoWerf geeft opnieuw gratis infosessies rond afval verminderen

Turnhout De favoriete plekjes in de Kempen van Jeroen Verdick: “Die tet? Die heb ik vaak beklommen”

Geboren en getogen in de Kempen: Jeroen Verdick (31). Zijn Kempens dialect is intussen een handelsmerk geworden. Maar binnenkort laat de komiek de (Antwerpse) Kempen achter zich. De liefde brengt hem naar Lommel. Toch zal Jeroen Verdick nog vaak terugkeren naar zijn geboortestreek. Hij neemt ons alvast mee naar zijn vijf favoriete plekjes in de Kempen. “Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. Pure nostalgie.”

26 februari