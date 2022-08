Digidokter Willy houdt vanaf september weer spreekuur

Digidokter Willy helpt iedereen verder die problemen heeft met zijn computer, tablet of smartphone. Zo kan je bij hem terecht met vragen over online bankieren of het invullen van overheidsdocumenten, maar ook om een app te installeren of iets op te zoeken op het internet. Het enige wat je moet doen, is je toestel meebrengen naar de bib en je probleem uitleggen aan de digidokter.