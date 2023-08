Digidokter Willy elke tweede donderdag van de maand beschikbaar

RECONSTRUC­TIE. Brandstich­ter die rusthuisbe­wo­ners Jozef (88) en Jeanine (97) de dood in joeg, loopt jaar later nog vrij rond: “We kúnnen dit drama niet afsluiten”

22 juli 2022, rond 22 uur: een brand breekt uit in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot, waar op dat moment 162 senioren verblijven. Twee van hen laten het leven. Tot ieders verbazing blijkt het vuur aangestoken. Eén jaar later is er een verdachte, die weliswaar niet meer in de cel zit en blijft ontkennen. Met waarnemend directeur Sabine Schoolmeesters en burgemeester Gwendolyn Rutten keren we terug naar de noodlottige en chaotische dagen. En voor het eerst praat ook de dochter van slachtoffer Jeanine (97). “Mama was nog zó goed... Jammer genoeg sliep ze altijd met haar deur op een kier.”