Diest burgerzaken voortaan zonder afspraak op maandag van 17.30 tot 19.30 uur

BegijnendijkVoortaan staan de medewerkers van de dienst burgerzaken op maandag van 17.30 tot 19.30 uur voor je klaar om een Kids-ID, eID, rijbewijs of paspoort aan te vragen of af te halen, uittreksels of documenten af te halen, documenten te laten wettigen en pmd-zakken of composteerbare zakken te kopen.

In april 2020 werd de werking van de diensten van het bestuur aangepast om je nog beter te kunnen helpen. Zo werken de medewerkers van de diensten in het gemeentehuis, het OCMW en de dienst vrije tijd enkel op afspraak.

Maak gebruik van het e-loket

Wist je dat je voor heel wat zaken niet bij de diensten hoeft langs te gaan? Steeds meer diensten en producten van het bestuur kan je gewoon via je computer, tablet of smartphone regelen wanneer het je uitkomt. Dat is bijvoorbeeld zo voor een adreswijziging, verschillende soorten aktes - geboorte, huwelijk, overlijden - en attesten - gezinssamenstelling, attest van leven. Ook uittreksels uit het strafregister - goed gedrag en zeden - zijn digitaal opvraagbaar. Dat is natuurlijk niet alles. Via het e-loket vind je de uitgebreide lijst van producten. Daarnaast kun je via de website ook snel en eenvoudig een melding maken en inschrijven voor een vakantiekamp of activiteit.

Ga langs op afspraak

Voor een aantal producten en diensten dien je wel bij de medewerkers in het gemeentehuis of OCMW langs te gaan. Het is aangewezen een afspraak te maken.

Zonder afspraak

Lukt het je niet om tijdig langs te komen? Medewerkers van de dienst burgerzaken staan voortaan op maandag van 17.30 tot 19.30 uur voor je klaar. Let wel, dit kan enkel om: een Kids-ID of eID aan te vragen of af te halen, een rijbewijs aan te vragen of af te halen, een paspoort aan te vragen of af te halen, uittreksels of documenten af te halen, documenten te laten wettigen (vb. reistoelating) en pmd-zakken of composteerbare zakken aan te kopen.

“De wachttijden kunnen oplopen. Daarom is het aangeraden om maximaal gebruik te maken van het e-loket of een afspraak op een ander moment te maken. Het is op maandag van 17.30 tot 19.30 u niet langer mogelijk om een afspraak bij de dienst burgerzaken te maken, bij andere diensten uiteraard wel”, klinkt het bij de stad.