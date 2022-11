De Sint en zijn Pieten maken 3 december een tocht door Begijnendijk en Betekom

Leuven/Hageland Van Tienen tot Kampenhout: op deze 9 plekken in Leuven en het Hageland beleef je het WK van de Rode Duivels op de eerste rij

Het WK voetbal komt steeds dichterbij. De bondscoach maakt vandaag zijn selectie bekend en heel wat pleinen, zalen en cafés openen binnenkort de deuren om met zijn allen te supporteren voor de Rode Duivels. Weet jij al waar je gaat kijken? Van Het Depot in Leuven tot de Dance Hall in Diest: op deze 9 locaties in Leuven en het Hageland schreeuw je ons land naar de wereldtitel.

10 november