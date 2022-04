Dan toch extra maatregelen voor verkeersveiligheid rond duracellrotonde: “Er is een voorstel uitgewerkt”

Aarschot Sint-Rochusmemo­ri­aal krijgt opwaarde­ring : “Wie heeft nog beeldmate­ri­aal ?”

Al jaar en dag is het Sint-Rochusmemoriaal (Gijzelaarsstraat) een waardige herdenkingsplaats om stil te staan bij de Aarschotse slachtoffers van de gruwelijke oorlogsmisdaden in augustus 1914. De stad Aarschot heeft nu een samenwerkingsakkoord met de Kerkfabriek Onze-Lieve- Vrouw Aarschot, die eigenaar is van de kapel, het centraal kerkbestuur en de pastorale zone om het Sint-Rochusmemoriaal op te waarderen.

