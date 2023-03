Chiro en KAJ Begijnendijk starten gemeenschappelijk bouwproject.

Goorse reus ‘Gust Moustache’ laat zich nog eens zien tijdens Fjost op’t Goor: “Verwelkomt bezoekers aan de kerk”

De lokale reus Gust Moustache is één van de blikvangers van de tweede editie van Fjost op’t Goor, dat op zaterdag 25 maart plaatsvindt in het centrum van Heist-Goor. De reuzenversie van lokaal dorpsfiguur Gust Scheirs zag het levenslicht in de jaren 90 en werd sindsdien nog maar vijf keer van stal gehaald. Een kermis, ambachtenmarkt en verschillende verenigingen tekenen eveneens present. “We konden niet anders dan een vervolg te breien op de succesvolle eerste editie”, klinkt het bij de organisatie.