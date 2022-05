Campagne ‘Generatie Rookvrij’ met veel toeters en letterlijke bellen afgetrapt

Wielrennen Vlaams-Brabanders domineren Vlaams kampioen­schap bij eerste­jaars nieuwelin­gen

Het is eens iets anders. Een Vlaams kampioenschap wielrennen dat volledig bezet wordt door Vlaams-Brabanders. De eerstejaars bij de nieuwelingen speelden dat in Bodegem voor elkaar. De laureaten van het PK stonden opnieuw op het podium, maar in een andere volgorde. Arthur Van Den Boer won voor Thor Feyaerts en Brend Van Aerschot.

