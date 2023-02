Bib Begijnendijk organiseert een fotowedstrijd voor carnaval.

Opnieuw Mamadepot op zaterdag 25 februari

Ben of word je ouder of grootouder? Vind je duurzaamheid belangrijk of ben je nog op zoek naar een leuk geschenk? Dan ben je bij het Mamadepot aan het juiste adres. Het is een ontmoetingsplek en winkel waar je tweedehandsmateriaal voor kinderen van 0 tot 18 jaar kan aankopen tegen een klein prijsje.