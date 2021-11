Bewoner (75) woonzorgcentrum Damiaan in Tremelo vermist

Heist-op-den-Berg Heistse ijsbaan plaatst horrortun­nel op het ijs: “Met griezels en geluids- en lichteffec­ten

De Heistse ijsbaan Die Swaene laat op zaterdagavond schaatsers bibberen in haar Halloween Tunnel of Terror. Op het ijs komt een 40 meter lange tunnel die bijna de volledige lengte van de ijsbaan inneemt. Voor de terror-factor worden er griezels ingeschakeld. “De Tunnel of Terror lokt nu al enkele jaren heel wat volk naar onze schaatsbaan. Dit jaar pikken we de draad opnieuw op. In de tunnel zijn er verklede acteurs die de schaatsers doen schrikken, lichteffecten, griezelige decoratie en de deejay zorgt voor de gepaste soundtrack en geluidseffecten”, vertelt Leo Verbeeck van Die Swaene. Schaatsers zonder vrees zijn tussen 19 en 22 uur welkom. “Omdat we wel wat schaatsers verwachten, werken we komende zaterdag uitzonderlijk met een Covid Safe Ticket. We vragen geen extra tarief. Je betaalt gewoon de normale prijs voor een schaatsavond.”

