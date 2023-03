Begijnendijk opnieuw ‘Fair Trade Gemeente’

Hoe is het nog met ‘Toets’ Thielemans (55)? “Mijn strafste stunt? Een skischans met echte sneeuw, zo hoog als de kerk van Haasrode”

Hij werd 55 jaar geleden geboren als Paul, maar iedereen kent hem als Toets, uiteraard een verwijzing naar jazzlegende Toots Thielemans. Al sinds zijn 18de geeft ‘Toetske’ meer dan één kleur aan de horeca in de Leuvense regio, destijds in Den Deugniet in Haasrode en sinds 2013 in café Den Venetiaen in Hoegaarden. “Aan de naam van dat café is trouwens een leuk verhaal verbonden met een Italiaanse verleider in de hoofdrol”, knipoogt hij mysterieus.