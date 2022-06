Begijnendijk is solidair met andere EcoWerf-gemeenten: “Eerlijk communiceren over afvaltarieven”

EcoWerf heeft naar eigen zeggen te kampen met een aantal factoren die een beperkte stijging van de variabele afvalkosten noodzakelijk maakt. Het gevolg is een stijging van de afvaltarieven vanaf januari 2023 maar tegelijk ook een daling van de kosten voor het gebruiksrecht. Lees: het bezit van een huisvuil en/of GFT-container wordt goedkoper en het afval zelf wordt duurder. Sinds begin dit jaar wordt ook in Begijnendijk het DifTar-principe toegepast. De nieuwe tarieven zullen ook daar worden toegepast laat schepen Steven Vermeulen weten. “De gemeente leeft niet op een eiland. Het inflatiecijfer swingt de pan uit. Gestegen personeelskosten, gestegen energieprijzen en andere kosten maken een prijsaanpassing noodzakelijk. Eerlijk communiceren over tariefaanpassingen is echt wel noodzakelijk. De prijsaanpassingen worden bepaald in overleg met alle EcoWerf-gemeenten. Deze uniformiteit is nu net een sterkte. Het zorgt voor gelijkheid tussen de verschillende gemeenten en zal er voor zorgen dat afvaltoerisme wordt vermeden. Uit de eerste evaluatiegegevens van het nieuwe recyclagepark van Begijnendijk blijkt overigens dat er in het verleden veel afvaltoerisme was. We willen er nog eens duidelijk op wijzen dat onze gemeente van bij de invoering van DifTar diverse sociale gunsttarieven in het leven heeft geroepen. Bovendien heeft de gemeente ervoor geopteerd dat 500 kilogram snoeihout per aansluitpunt wordt vrijgesteld van kosten. Gemiddeld 79% van de aanvoer wordt dan ook gratis aangevoerd. We willen er op nog op wijzen dat er een vrijstelling is van kosten voor inlevering van blad en groen tijdens de wintermaanden.”