Begijnendijk geeft subsidie voor neutralisatie Aziatische hoornaar: “De maximale tussenkomst per nest bedraagt € 77,32"

Steffie en Glen brachten 110 kapelle­tjes in Blauberg en Veerle in kaart: “Elke kapel heeft zijn verhaal, vaak unieker dan de kapelle­tjes zelf”

Steffie Peetermans (30) van Erfgoed Herselt en Glen Van Meeuwen (27) van Heemkring Laakdal hebben het voorbije jaar 110 kapelletjes in Blauberg (Herselt) en Veerle (Laakdal) in kaart gebracht. Zij vonden bidoordjes in alle vormen en maten, maar naast een oplijsting gingen ze ook telkens op zoek naar de ontstaansgeschiedenis ervan. “We hopen met dit project mensen warm te maken om zorg te dragen voor dit mooi stukje erfgoed.” Deze zomer kan iedereen alvast kennismaken met de kapelletjes via een fietsfotozoektocht en een expo.