45 bestuurders betrapt op overdreven snelheid

In de Torenstraat in Rotselaar, waar 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is, werden 678 voertuigen gecontroleerd. Vijftien bestuurders hielden zich niet aan de snelheidslimiet. Op de Werchtersesteenweg in Begijnendijk ging het slechts om vijf chauffeurs van de 235. In de Veldonkstraat stelde de politie 25 overtreders vast op 234 voertuigen in zone 50.