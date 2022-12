200.000 keer bedankt! Deze verhalen uit Begijnendijk raakten jullie het meest in 2022: van een kat die beschoten wordt tot VIP’s in het vaccinatiecentrum

Volledig scherm Tom met zijn vriendin Magali en hun kat Tito in betere tijden. © Bollen

Het verhaal van Tito beroerde jullie duidelijk allemaal. De kat kwam eind oktober mankend thuis en bleek zowaar een kogel in zijn poot te hebben. “Welke gek schiet er nu op katten?”, klinkt het bij baasje Tom Andries. Hij ging eerst nog uit van een ongelukje. De röntgenfoto bij de dierenarts wierp wel even een ander licht op de zaak. Wat er precies is gebeurd, lijkt onmogelijk te achterhalen.

Begin dit jaar kwam er wel schot in een andere zaak. Een man van 78 uit Begijnendijk werd opgepakt in Spanje, waar hij zich al een tijdje schuil hield. De man werd uitgeleverd aan ons land op verdenking van aanranding. Tussen 2017 en 2020 zou de zeventiger een minderjarige hebben aangerand.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Deze kapoenen kregen een eerste prik. © rv

Ook dit was 2022

We zijn het al bijna vergeten, maar begin dit jaar moesten nog heel wat Belgen uitgenodigd worden voor hun eerste coronavaccin. De jongste inwoners van ons land kregen hun prik pas in januari 2022. In het vaccinatiecentrum van Rotselaar gebeurde dat met de nodige egards. Ook de kinderen uit Begijnendijk werden er ontvangen als een echte VIP.

Gemeente zorgt voor jobs en onrust

Opvallend nieuwtje aan het einde van de zomer. Toen ging de gemeente op zoek naar nieuw personeel. Op zich niet zo bijzonder, maar men zocht er maar liefst 14 nieuwe mensen tegelijk. Alle vacatures raakten netjes ingevuld. Vandaag heeft de gemeente immers geen openstaande functies meer.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het gemeentehuis van Begijnendijk. © PGA

Twee maanden later was de sfeer dan weer ver te zoeken op het gemeentehuis. Er werd zelfs politie ingeschakeld om toezicht te houden tijdens de gemeenteraad. De onrust had te maken met het RUP Open Ruimte. Heel wat inwoners vreesden dat hun woning daardoor waardeloos zouden worden. “Een tuin zal een tuin blijven en een huis een huis. Paniek is niet nodig”, probeerde burgemeester Bert Ceulemans te sussen.

Snelheidsduivels en dodelijk ongeval

In de top 10 van meest gelezen artikels uit Begijnendijk staan ook drie stukken over snelheidscontroles. Eind januari reed bijna één op de vier bestuurders te snel in de zone 50 en ook in september wist de politie heel wat hardrijders te klissen. De meest opvallende laagvlieger liet zich echter in maart betrappen. Hij heeft de bedenkelijke eer om de grootste snelheidsduivel van de gemeente te zijn: 114 km/h in de bebouwde kom.

Deze zomer liet helaas ook iemand het leven op de weg in Begijnendijk. Een zeventiger week plots af van zijn rijvak, botste met een tegenligger en overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De andere betrokkenen kwamen er met lichte verwondingen van af.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm De ribbetjes zijn sappig en een ruim bemeten portie. © KAR

Vaste afspraak

Afsluiten doen we met een positieve noot. Helemaal aan het begin van dit jaar ging onze reporter langs bij Resto Karfoer voor onze wekelijkse restotip. Helemaal bovenaan het massaal gelezen artikel prijkt een foto van de ribbetjes. Laat het duidelijk zijn dat de VW Kever aan de gevel niet het enige is waarvoor je naar dit adresje in Betekom zou moeten afzakken.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.