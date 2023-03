16 laadpunten op komst in Begijnendijk.

Kunstschil­der, leerkracht op rust en me­de-oprichter Hnita Willy Van Woensel (86) overleden: “Muzikanten namen zijn schilderij­en mee naar de VS”

In Heist-op-den-Berg is op woensdag kunstschilder, voormalig leerkracht en ere-ondervoorzitter van de Hnita, Zuidkempische Kunst- en Kultuurkring, Willy Van Woensel (86) overleden. Bij die laatste vereniging stond hij mee aan de wieg en leidde hij enkele jaren de afdelingen klassieke muziek en vormgevende kunst. Daarnaast was hij zo’n dertig jaar lang leerkracht in de lagere school van het KTA en was hij actief bij de toeristische dienst van Heist. Zonen Kris en Peter schetsen een portret van hun vader.