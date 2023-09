Opvallend spandoek aan stellingen van justitiepa­leis: “Symbool van een gebrek aan daadkracht”

Opvallend zicht van op het Brusselse Poelaertplein woensdagochtend. Aan de stellingen van het justitiepaleis was een spandoek verschenen dat de jarenlange stilstand van de renovatie van het Justitiepaleis bekritiseerde. Het bleek te gaan om een actie van Impact, een uitzendbureau dat gespecialiseerd is in jobs voor bouw en techniek.