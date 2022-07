Zorgpunt voor Oekraïnse vluchtelingen in Alsemberg

Oekraïense vluchtelingen kunnen voor medische zorgen terecht in een eigen Zorgpunt dat gevestigd is op het Winderickxplein in Alsemberg.Vluchtelingen die in Halle, Pepingen, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, SintGenesius-Rode, Linkebeek of Drogenbos verblijven kunnen er terecht voor onderzoeken, preventieve gezondheidszorg, de opmaak van een medisch dossier en de uitleg over het zorg- en welzijnsaanbod in de streek. Het Zorgpunt aan het Winderickxplein 12 is open op dinsdag van 15 uur tot 19 uur en op vrijdag van 10 uur tot 14 uur. Vooraf moet men wel een afspraak maken via deze link https://doclr.be/zorgpunt-zennevallei/patient