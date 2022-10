Zet nieuw uitvoeringsplan deur open naar torenhoge buildings in de Zennevallei? Oppositieraadslid luidt alarmbel: “We willen toch niet het nieuwe Zellik worden?”

ZennevalleiZet een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan in de Zennevallei de deur open naar de bouw van hoge woontorens? De kans bestaat volgens Vlaams Belang-gemeenteraadslid Klaas Slootmans. Een artikel uit het gewestplan dat die hoogbouw tegenhoudt kan in sommige gebieden namelijk opgeheven worden. “Ik hoop dat we niet naar een ‘verzellikisering’ gaan van onze streek”, zegt Slootmans.