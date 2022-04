Zelfs pandemie sluit bewoners De Ceder niet meer af van buitenwereld: ook plaats voor dienstencentrum én kinderopvang in nieuwbouw van 13 miljoen euro

BeerselDe bewoners van woonzorgcentrum De Ceder zullen tijdens een pandemie nooit meer van de buitenwereld afgesloten zijn. In het ontwerp van de nieuwbouw is rekening gehouden met een lockdown zodat alle senioren vrienden en familie toch nog kunnen zien. En dat is niet de enige primeur die op de campus gerealiseerd wordt. Schepen Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester) doet de plannen uit de doeken.

De nieuwbouw voor woonzorgcentrum De Ceder is het grootste project deze legislatuur. Er is 13 miljoen euro uitgetrokken om de bewoners van het huidige rusthuis op de site langs de Grote Baan een nieuwe thuis te bieden. Vandaag zijn er zestig kamers in De Ceder. In de nieuwbouw wordt dat opgetrokken naar 65 waarbij er vijf kamers voorzien zijn voor kortverblijf.

Volledig scherm Op het gelijkvloers van De Ceder is er onder andere plaats voor een restaurant en een dienstencentrum. © rv

“We kiezen er voor om de bewoners in verschillende leefgroepen in te delen”, legt schepen van Patrimonium Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester) uit. “Omdat we afstappen van die lange gangen waar bewoners en bezoekers heel lang moeten stappen om op de kamer te geraken. Die ‘ziekenhuisstijl’ is niet huiselijk. Daarom zullen de bewoners samen leven in groepjes van zestien. In elke leefgroep hebben ze een gezamenlijke ruimte waar ze kunnen eten als ze willen en waar er zelfs wat gekookt kan worden.”

Volledig scherm Een beeld van hoe de kamers in de nieuwe Ceder in Beersel er zullen uitzien. © rv

De plannen voor een nieuw woonzorgcentrum werden getekend in volle coronaperiode. Ook De Ceder kreeg af te rekenen met enkele uitbraken en moest verschillende keren in lockdown. Bewoners zagen hun familie en vrienden in de buitenwereld soms weken niet. “Dat willen we in deze nieuwbouw absoluut vermijden”, zegt schepen Deknopper. “En dus zijn er aan de buitenkant gaanderijen voorzien waar mensen tijdens een pandemie zonder risico tot aan het raam van elke gemeenschappelijke ruimte van de leefgroep kunnen stappen. De coronacrisis zorgt er voor dat we over zo’n zaken nu goed nadenken. Maar ook bij een zware griepuitbraak kan al voorkomen worden dat mensen elkaar gaan besmetten.”

Volledig scherm Dankzij deze gaanderijen kunnen bewoners van De Ceder in Beersel ook bij een pandemie familie en vrienden blijven zien. © rv

De nieuwe Ceder omvat nog een primeur: het eerste dienstencentrum van Beersel opent er op het gelijkvloers. “Verder is er nog ruimte voor een restaurant, een polyvalente zaal maar ook een kapperslokaal en een keuken waar zelfs activiteiten in kunnen plaatsvinden. We willen dat stukje van De Ceder niet afschermen van de wereld. Zowel de bewoners als de inwoners van Beersel zijn er welkom.”

Volledig scherm Zicht op de nieuwbouw van De Ceder in Beersel die naast het oude complex (wit gekleurd op dit beeld) voorzien wordt. © rv

In Beersel is de nood aan kinderopvang groot. Eén ruimte in het nieuwe complex kreeg nog geen invulling maar daar komt verandering in. “We zullen er een kinderopvang inrichten uitgebaat door onthaalouders”, zegt Deknopper. “De vraag blijft hoog en dus willen we als gemeente een steentje bijdragen. Er zullen achttien kinderen kunnen opgevangen worden. De bewoners van De Ceder zullen dus regelmatig ook kinderen en hun ouders op de campus zien. Dat is nog een bewijs dat ze helemaal niet meer afgesloten zitten op een woonzorgcampus.”

De werken starten dit najaar als de bouwvergunning afgeleverd wordt. In 2024 zal het complex klaar zijn.