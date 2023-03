“Ze heeft zich opgeofferd voor haar broertje.” Onverwachte wending in onderzoek: niet stiefdochter, maar haar 15-jarige broer stak Elvis B. dood

Huizingen Elvis (33) die werd neergesto­ken tijdens ruzie met stiefdoch­ter (17) was telg van beruchte familie: broer folterde Priscilla (14) tot ze stierf

Tien jaar nadat de woonwijk aan de L. Devillersstraat opgeschrikt werd door de foltermoord op de 14-jarige Priscilla Sergeant is de wijk opnieuw het toneel van een moord. En opnieuw is er een hoofdrol voor een telg van de beruchte familie B. De 33-jarige Elvis B. kwam op kerstdag om toen een mes in zijn hart werd geploft, vermoedelijk door zijn 17-jarige stiefdochter. Zij werd door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. Al namen de familieleden zichzelf eerst in bescherming door te verklaren dat Elvis zichzelf had neergestoken. Broer van het slachtoffer is Anthony B., die verantwoordelijk was voor de moord op Priscilla. In 2020 stonden ze nog samen voor de rechter.