Wrevel bij oppositie over sluiting zwembad Huizingen, burgemeester countert: “Een ander bad is nog steeds mogelijk. Voor mijn part een subtropisch, olympisch exemplaar”

Klinkklare onzin

“De voltallige oppositie, bestaande uit Groen, Union des Francophones (UF) en Vlaams Belang, schaarde zich achter het voorstel. Maar toch stemde de meerderheid van N-VA, Lijst Burgemeester en Open Vld het voorstel weg. Een lankmoedige houding. Zeker als je weet dat de lokale besturen van Diest en Leuven zich wel als een duivel in een wijwatervat hadden geweerd tegen de sluiting. Mijn voorstel was duidelijk: het sluiten heroverwegen en alsnog de nodige herstellingswerken uitvoeren. Die zouden overigens maar een kwart bedragen van de saneringskosten in geval van een sluiting. Het budgettaire argument voor de sluiting is dus klinkklare onzin. Ook de door de provincie aangehaalde ecologische reden dat het in tijden van waterschaarste onverantwoord is om water te gebruiken voor recreatieve doeleinden viel bij op een koude steen. De consequentie van die groene visie is immers dat alleen wie zich een privézwembad kan veroorloven nog in openlucht zal kunnen zwemmen. Asocialer wordt het niet. De meerderheid stemde mijn voorstel echter weg en kwam met een eigen tegenvoorstel, een amendement. Daarin nemen ze gewoon kennis van het provinciebesluit waarin gesteld wordt dat er door de provincie een masterplan zou worden gemaakt waar alle opties open zijn.” Slootmans vroeg vorige week ook al minister Ben Weyts (N-VA) om het besluit van de provincie te vernietigen, maar ook daar werd niet op ingegaan.

Achterhaald

“We zijn inderdaad niet ingegaan op het voorstel van Klaas omdat het gewoonweg achterhaald was”, verduidelijkt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester). “Hij diende het punt in voor de provincieraad, maar die ging uiteindelijk dinsdag door en onze gemeenteraad daags nadien. Wat kan je dan nog zeggen? Alleen dat we kennisnemen van de beslissing. Die beslissing is trouwens dat er een haalbaarheidsstudie volgt om te bekijken wat er zowel technisch als financieel mogelijk is. Een zwembad of zwemvijver kan dus nog altijd. Voor mijn part mag dat zelfs een olympisch zwembad met subtropisch gedeelte zijn (lacht). En ik heb gedeputeerden Tom Dehaene en Gunther Coppens persoonlijk opgebeld om hen te vragen de belangen van Halle-Vilvoorde niet te vergeten. Wat er mogelijk is in Leuven, moet ook mogelijk zijn in Halle-Vilvoorde. Is er niet voldoende geld voor Leuven, dan lijkt het mij logisch dat er ook niet voldoende geld voor Halle-Vilvoorde is. Maar alle opties liggen voorlopig dus terug open en ik wacht de haalbaarheidsstudie af.”